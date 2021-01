Adam z "Rolnik szuka żony" pokazał nowe romantyczne zdjęcia ze swoją dziewczyną: "Ale pięknie razem wyglądacie"

Adam z 7. edycji "Rolnik szuka żony" znalazł swoją prawdziwą miłość poza programem. Dziś jest bardzo szczęśliwy u boku ślicznej brunetki i właśnie na jego Instagramie pojawiła się seria romantycznych zdjęć. W końcu możemy w pełni zobaczyć, jak wygląda jego ukochana.

Adam wystąpił w 7. edycji programu "Rolnik szuka żony" i walczył o serce Magdy. Niestety zarówno on, jak i Mateusz oraz Paweł nie spełnili oczekiwań rolniczki, dlatego też dziewczyna zdecydowała się pożegnać wszystkich trzech kandydatów. Magda przyznała, że w jej odczuciu panowie w ogóle nie starali się o jej względy i wyglądało to tak, jakby na jej gospodarstwo przyjechali tylko w celach dobrej zabawy. Na szczęście pod koniec programu rolniczce udało się znaleźć miłość w ramionach Jakuba, a z kolei Adam ulokował swoje uczucia chwilę po zakończeniu udziału w show TVP.

Już jakiś czas temu na Instagramie Adama pojawiły się pierwsze zdjęcia, na których mogliśmy zobaczyć tajemniczą dziewczynę. Wszyscy szybko domyślili się, że najpewniej coś łączy tę dwójkę. Niestety wtedy Adam nie zdecydował się w pełni ujawnić wizerunku swojej wybranki. Zdjęcia zostały wykonane tyłem, ale na szczęście teraz wszystko jest już jasne!

Adam już oficjalnie przestał ukrywać swoją ukochaną i właśnie pochwalił się serią romantycznych zdjęć! Jego wybranka jest naprawdę śliczna i widać, że ceni naturalność. Oczywiście w komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów.

