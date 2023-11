Już wiadomo, z kim Sandra Kubicka wystąpi w programie "Taniec z Gwiazdami". Jej partnerem został... Adam Adamonis! Tak, dobrze Wam się kojarzy to nazwisko. Mowa o Andrzeju z serialu "Przyjaciółki". Okazuje się, że Adamonis jest również profesjonalnym instruktorem tańca!

Tego nie spodziewał się nikt! Producenci show potrafią zaskoczyć widzów. Tym razem jednym z tancerzy okazał się znany wszystkim aktor - Adam Adamonis. Jest on instruktorem tańca sportowego oraz przez lata opracowywał autorski program nauczania tańca.

Teraz mogę Wam to powiedzieć. Jestem w „Tańcu z Gwiazdami”, ale, i to was zaskoczę, ale wystąpię w roli tancerza. Tego jeszcze nie wiecie, ale robię to od 5. roku życia. Aktorstwo? Tu możecie oglądać „Przyjaciółki”, serial. Teraz zobaczycie, jak kicam i robię śmieszne figury - mówi aktor i tancerz w filmiku nagranym dla fanów.