"99. Gra o wszystko": Agnieszka Kotońska o Izabeli Macudzińskiej: "Tyle stresu nas to kosztowało"

Agnieszka Kotońska skomentowała dramatyczną sytuację, jaka miała miejsce podczas 2. odcinka "99. Gra o wszystko". Chodzi o omdlenie Izabeli Macudzińskiej. "Królowa życia" zemdlała po jednej ze stresujących konkurencji. Emocje wzięły górę a przez chwilę zrobiło się naprawdę niebezpiecznie:

Tyle stresu nas to kosztowało.

- napisała, publikując przykry fragment. W mocnych słowach zwróciła się do internautów. Co chciała im przekazać?

"99. Gra o wszystko": Agnieszka Kotońska o omdleniu Izabeli Macudzińskiej

Druga edycja "99. Gra o wszystko" przynosi widzom jak i uczestnikom sporo emocji. W pierwszym odcinku odpadła Sylwia Bomba, co Laluna skwitowała gorzkim komentarzem "karma wraca", nawiązując do jej zachowania z pierwszego sezonu. W drugim odcinku oczy wszystkich skierowane były w stronę "Królowej życia". Izabela Macudzińska zasłabła w trakcie show. Na szczęście szybko odzyskała siły i wróciła do wspólnej rywalizacji. Jak tłumaczył Patryk Borowiak, mąż Izabeli Macudzińskiej, "Królowa życia" mało tego dnia zjadła, a także duży stres związany z rywalizacją podczas konkurencji wymagającej dużego skupienia zrobił swoje. Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" opublikowała w sieci fragment, w którym "Królowa życia" mdleje i napisała:

Tyle stresu nas to kosztowało.

W mocnym słowach zwróciła się także do internautów.

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" i Izabela Macudzińska z "Królowych życia" przyjaźnią się. Nie raz spędzały wspólne wakacje i mogły na siebie liczyć w słabszych chwilach. Gwiazda "Gogglebox" niemalże od poczatku kariery musi liczyć się z dużym hejtem, a na przykładzie przykrej sytuacji z "99. Gra o wszystko", gdy Izabela Macudzińska zasłabła, chciała uświadomić widzom, że uczestnicy naprawdę starają się by zapewnić widzom rozrywkę i nie zasługuja na tak duży hejt, który pojawia się w sieci:

Weźcie czasem hejterzy zastanówcie się, co piszecie. Nic wam się w życiu nie podoba. Ludzie jadą robią zajebisty program, a wy jak internetowy hieny siadacie przede własnym telefonem i swoje żale piszecie! Kogo to wywalić, koto to wy nie lubicie. My nie zupa pomidorowa, nie musicie nas kochać ale szacunek każdemu się należy! Nie obserwuj, nie komentuj, czasami warto zamknąć gębę!

Ma rację?

