Magdalena zgłosiła się do programu Mai Sablewskiej "10 lat młodsza w 10 dni", aby zmienić coś w swoim życiu. Mama dwóch córek w ostatnich latach poświęciła się całkowicie macierzyństwu, przytyła 20 kilogramów i nie ukrywa, że przestała o siebie dbać. Uczestniczka chciała coś zmienić w swoim życiu, a kiedy pojawiła się w programie, aby rozmawiać o swoim stylu i oczekiwaniach, okazało się, że kilka dni przed programem rozstała się z partnerem po trzech latach związku. Maja Sablewska dodała jej siły i zapewniła, że zmieni jej wygląd. Czy to się udało?

Metamorfoza 39-letniej Magdaleny w programie "10 lat młodsza w 10 dni"

Magdalena ma zaledwie 39 lat, a podczas sondy ulicznej przypadkowi ludzie uważali, że patrzą na 54-latkę. Maja Sablewska nie ukrywała zakłopotania, kiedy miała przekazać kobiecie wyniki sondy, jednak one jeszcze bardziej zmotywowały ją do zmian. W programie "10 lat młodsza w 10 dni" 39-latka nie tylko przeprowadziła z Mają Sablewską kilka rozmów, dowiedziała się jakie ubrania powinna wybierać, ale otrzymała też pakiet zabiegów medycyny estetycznej, które sprawiły, że jej twarz odzyskała blask, a zmarszczki zostały spłycone. Magdalena poddała się m.in zabiegom laserowym, wypełnianiu zmarszczek i powiększaniu ust. Do tego odpowiednia stylizacja i makijaż sprawiły, że kobieta faktycznie wyglądała bardziej kobieco i zdecydowanie młodziej.

Uczestniczka tuż po tym, jak zobaczyła w lustrze swoje odbicie, nie kryła wzruszenia. Magdalena natychmiast powiedziała, że nie tylko czuje się młodsza, ale wygląda też tak, jakby ważyła zdecydowanie mniej. Tę metamorfozę zdecydowanie można zaliczyć do udanych!

10 kilo mniej, 10 lat na pewno. Nie wiem, jak to się stało. Ja nie pamiętam, kiedy ja widziałam swoją talię. Jestem w szoku. powiedziała wprost 39-letnia Magdalena

A jak metamorfozę oceniają internauci? Okazuje się, że nie wszystkim przypadła do gustu stylizacja finałowa.

Ta stylizacja jest do bani, ta spódnica podkreśla wszystko, co nie powinna. Ten program to jakiś koszmar. Niestety, ale ta stylizacja dodała Pani lat nie wygląda na 39, ale niestety jak 50+. Z całym szacunkiem dla Pani występującej kobieta piękna a wy zrobiliście jej krzywdę tą stylizacją

Spódnica uwydatnia niedoskonałości figury, wygląda to bardzo nie korzystnie ,ech....

Przy takich obfitych biodrach koszmarnie dobrana spódnica

Oczywiście nie brakuje też komplementów pod adresem Magdaleny. Niektóre internautki uważają, że 39-latka przeszła zmianę na plus, ale najważniejsze, że sama uczestniczka była zadowolona z przemiany.

Bardzo ładnie pani wygląda, zmiana woow! Pozdrawiam

Ładny kolor włosów i fryzura oraz makijaż

Uśmiech robi dużo. Takie zaopiekowanie też się na pewno Pani przydało

Z kolei sama uczestniczka nie ukrywa, że nie zamierza wracać już do poprzedniego wizerunku i chce, aby udział w programie był dla niej nowym początkiem. Magdalena chce teraz w natłoku zajęć znaleźć też czas dla siebie i zadbać o siebie, aby poczuć się kobieco.

Idę za ciosem i to jest nowy początek. (...) Jakkolwiek to nie zabrzmi, to jest dla mnie historyczne, przełomowe. Jest super.

