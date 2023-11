1 z 6

Nie ma wątpliwości, że są najbardziej stylową parą w nowej edycji programu „Azja Express". Ale to też nic dziwnego – dla sióstr Zuzanny i Julii Bijoch moda i styl to chleb powszedni.

Zarówno 23-letnia Zuza jak i 25-letnia Julia są modelkami. Podczas gdy Julia ma na koncie dyplom lekarza stomatologa, Zuza odnosi sukcesy jako międzynarodowa modelka.

Obie dziewczyny sfotografowano na warszawskiej ulicy w minimalistycznych, dwukolorowych stylizacjach opartych na odwiecznym połączeniu czerni i bieli. Ale zarówno Zuza jak i Julia nadały tym prostym stylizacjom osobistego charakteru – każda na swój własny sposób.

Wy także możecie się nimi zainspirować i użyć ich sztuczki do podkręcenia monochromatycznych strojów! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć o co chodzi!