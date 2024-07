6 z 6

Niestety, ekstrawaganckie i piękne jak klejnoty słodycze pozostają okazjonalnymi przyjemnościami podczas zagranicznych wycieczek. Najbliższa cukiernia Ladurée znajduje się bowiem w Luksemburgu. Dlatego my już się zabieramy do pieczenia makaronika ispahan, które cukiernicy z Paryża wypełniają kremem z róży i liczi, a dekorują go różanymi płatkami.