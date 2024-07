Rihanna przywitała Nowy Rok w naprawdę niezwykłej stylizacji. Złożyła się na nią różowa futrzana sukienka Fendi przewiązana w pasie etolą z lisa. Równie interesujące były dodatki. Gwiazda wybrała na ten wieczór błyszczące szpilki Isabel Marant. Założyła do nich krótkie skarpetki z piórkami. Pochodzą one z kolekcji marki Stance… zaprojektowanej przez samą Rihannę! Naszą uwagę zwróciły też duże kolczyki Miu Miu i srebrna torebka Diorama. Przypomnijmy, że Rihanna jest ambasadorek marki Dior. Mówcie co chcecie, ona ma styl!

Reklama