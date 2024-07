Zendaya w wyszywanym kryształami kombinezonie na pokazie Valentino. Transparentna stylizacja robi wrażenie!

Oszałamiające kreacje to znak rozpoznawczy Zendayai. Aktorka słynie z doskonałego wyczucia stylu, co potwierdza look, który wybrała na pokaz Valentino podczas paryskiego tygodnia mody.