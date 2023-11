Żelowe lakiery do paznokci są alternatywą dla lakierów hybrydowych. Jeśli nie chcemy wykonywać manicure hybrydowego, ale zależy nam na podobnym efekcie wizualnym, to takie lakiery stanowią idealne rozwiązanie. Efekt jak z salonu kosmetycznego utrzymuje się na paznokciach od 7 do 14 dni.

Lakiery żelowe nie wymagają użycia lampy UV. Wystarczy nałożyć na paznokcie lakier w wybranym kolorze, najlepiej dwie warstwy, a następnie pomalować paznokcie top coatem. Taki top nadaje paznokciom połysk i powoduje, że pięknie się błyszczą. Większość lakierów żelowych ma bazę podkładową w swoim składzie, dlatego nie ma potrzeby nakładać innej bazy przed malowaniem paznokci. Poniżej przedstawiamy listę lakierów żelowych wartych zakupu.

Sally Hansen, Miracle Gel

Lakier żelowy dostępny w 70 kolorach. Utrzymuje się na paznokciach do 14 dni. Występuje w buteleczkach o pojemności 14,7 ml. Cena samego lakieru wynosi od 20 zł do 35 zł. Można go kupić w zestawie z top coatem. Cena zestawu wynosi od 40 zł do 50 zł.

Rimmel, Super Gel Nail Polish

Lakier występuje w 15 kolorach. Utrzymuje się na paznokciach około tygodnia. Dostępny jest w opakowaniach o pojemności 12 ml. Cena lakieru wynosi od 15 zł do 25 zł. Jest wydajny i nadaje paznokciom wysoki połysk.

Wibo, Incredible Gel

Dostępny w opakowaniach o pojemności 8,5 ml. Występuje w kilkunastu odcieniach. Na paznokciach utrzymuje się kilka dni. Dzięki cienkiemu pędzelkowi aplikacja jest szybka i wygodna. Ten lakier nie zawiera w swoim składzie bazy, dlatego przed pomalowaniem paznokci konieczne jest nałożenie Wibo Incredible Base. Po pomalowaniu paznokci lakierem należy położyć na paznokcie top coat. Cena lakieru, bazy i top coatu jest zbliżona i wynosi około 8 zł.

Astor, Perfect Stay Gel Color

Za buteleczkę lakieru o pojemności 12 ml zapłacimy od 20 zł do 25 zł. Gwarantuje świetne krycie i piękny, głęboki kolor. Utrzymuje się na paznokciach do 10 dni. Baza jest w takiej samej pojemności i cenie jak lakier.

EVELINE, Gel Laque Nail Enamel

Lakier jest dostępny w 12 lśniących kolorach. Za opakowanie o pojemności 8 ml zapłacimy około 10 zł. Na paznokciach efekt utrzymuje się do 10 dni. Lakier łatwo się rozprowadza dzięki specjalnemu pędzelkowi.

Wszystkie lakiery żelowe możemy kupić w drogeriach, hurtowniach kosmetycznych i w sklepach internetowych. Aby je usunąć, wystarczy użyć zwykłego zmywacza do paznokci.