Marka Victoria's Secret to specjaliści od uwodzenia! Czy nowy zapach Bombshell Intense… też cię w sobie rozkocha?

Bombshell Intense Victoria's Secret: perfumy dla uwodzicielki

Bombshell Intense to nowy, bardzo! seksowny zapach ze słynnej linii perfum Bombshell marki Victoria's Secret. Idealny na walentynki! Ma wyrażać pewność siebie, moc, siłę, pasję i czar. Odważnie podnosi temperaturę już samym czerwonym flakonem! A czym pachnie?

Na szyprowo-owocowo-kwiatową kompozycję Bombshell Intense składają się prowokacyjne, zmysłowe i nico dekadenckie nuty wiśni, czerwonej piwonii i wanilii.

Oprócz wody perfumowanej do sprzedaży trafia cała linia kosmetyków Bombshell Intense. Tworzą ją: mgiełka zapachowa do ciała (130 zł/ 250 ml) oraz balsam do ciała (130 zł/ 250 ml).

Wodę perfumowaną można kupić w trzech pojemnościach: 100 ml kosztuje 360 zł, 50 ml - 290 zł, a 7 ml w roletce zapachowej do torebki - 90 zł.