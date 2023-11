Zafiro to rodzaj termoliftingu, czyli nieinwazyjnego i bezbolesnego odmładzania skóry, który poprawia jej kondycję. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą promieniowania podczerwieni w systemie IR, wskutek czego włókna kolagenowe obkurczają się, co daje efekt wygładzenia zmarszczek i wzrostu elastyczności skóry.

Reklama

Zabieg Zafiro jest polecany osobom, które borykają się z problemem utraty jędrności skóry, obwisłymi policzkami, zmarszczkami, tzw. bruzdami nosowo-wargowymi. Można go wykonywać niemal na wszystkich partiach ciała od twarzy poprzez szyję, dekolt, ramiona i piersi, po brzuch, pośladki, kolana, stopy i dłonie. Zafiro może być wykonywane bez względu na fototyp skóry, u osób opalonych oraz u osób z problemami naczyniowymi.

Zabieg Zafiro - dla kogo?

Termolifting Zafiro polecany jest szczególnie w celu obkurczenia skóry na brzuchu po porodzie, do modelowania owalu twarzy, dekoltu, pośladków, wnętrza ud, piersi i obszaru nad kolanami oraz likwidowania wszelkiego rodzaju obwisłości i zmarszczek. Zafiro jest również idealny do oczyszczenia i odżywienia skóry oraz stosowany jest w profilaktyce antystarzeniowej skóry.

Ile kosztuje zabieg Zafiro?

Cena zabiegu jest uzależniona od obszaru ciała, na jakim jest wykonywany. Przykładowy koszt jednej sesji termoliftingu na:

twarz - około 600 -1000 zł,

okolice oczu - 500 - 800 zł,

piersi - 800 - 100 zł,

brzuch - 1200 - 1500 zł.

Często można spotkać się z zabiegami łączonymi, tzn. obejmującymi kilka obszarów, np. twarz i szyję, dekolt i biust. Przed wyborem salonu warto dokładnie sprawdzić, czy posiada on wszelkie niezbędne atesty, a przeprowadzający zabieg Zafiro personel legitymuje się odpowiednimi kwalifikacjami.

Efekty zabiegu Zafiro

Już podczas zabiegu skóra jest widocznie rozjaśniona, odżywiona i ujędrniona. Kilka do kilkunastu dni po Zafiro dochodzi do poprawy gęstości skóry, wszelkiego rodzaju zwisy są dużo mniej widoczne, zmarszczki wygładzone, a owal twarzy znacznie się poprawia. Uzyskanie zadowalających efektów zabiegu jest uzależnione od indywidualnych oczekiwań, wieku i stanu skóry. Niektóre osoby są usatysfakcjonowane już po pierwszej sesji. Pełny rezultat Zafiro jest widoczny od 3 do 6 miesięcy po jego wykonaniu. W tym czasie włókna kolagenowe ostatecznie się obkurczają i regenerują. Rezultaty Zafiro utrzymuja się od roku nawet do dwóch lat.

Termolifting nie powstrzymuje procesu starzenia się skóry, ale znacząco go opóźnia, z tego względu jego wykonanie jest zalecane w celach profilaktycznych osobom między 25-35. rokiem życia. Seria 4 zabiegów na twarz (wykonywanych w odstępach 30-dniowych) rekomendowana jest po 35. roku życia. Aby efekty Zafiro były trwalsze, zalecane jest powtarzanie go średnio co 1,5 roku, dbanie o prawidłową codzienną pielęgnację skóry oraz stosowanie zbilansowanej i bogatej w składniki odżywcze diety.

Przeciwwskazania do Zafiro

Przeciwwskazaniami do wykonania zabiegu termoliftingu Zafiro są:

ciąża i czas karmienia piersią,

aktywne stany zapalne i otwarte rany,

nowotwory, choroby autoimmunologiczne i schorzenia w obrębie tkanki łącznej,

stosowanie wypełniaczy np. botoksu - w okresie krótszym niż dwa tygodnie przed Zafiro.

Na czym polega zabieg Zafiro?

Termolifting Zaffiro to zabieg odmładzający, który poprawia kondycję skóry twarzy i ciała. Wykonane z szafirowego szkła (stąd nazwa zabiegu) urządzenie emituje promieniowanie podczerwone IR, które podgrzewając włókna kolagenowe, obkurcza je do pierwotnej długości powodując, że skóra odzyskuje elastyczność i napięcie, a zmarszczki zostają wygładzone.

Jak działa Zaffiro?

Zafiro jest wykonywane za pomocą urządzenia emitującego promieniowanie IR, czyli podczerwień, w którym odpowiednio dostosowana długość fal doprowadza do stopniowego rozgrzania struktur skóry właściwej. Dodatkowo stosowane jest chłodzenie powierzchniowe, dzięki któremu w czasie zabiegu nie jest odczuwany żaden dyskomfort. Efekt termiczny, który zachodzi w głębokich warstwach skóry, doprowadza do gwałtownego kurczenia się włókien kolagenowych, które uzyskują swoja pierwotną długośc. W efekcie takiego działania dochodzi do napięcia, ujędrnienia i uelastycznienia skóry oraz wygładzenia jej powierzchni (spłycenia zmarszczek).



Promieniowanie podczerwone IR sprawia, że znajdujące się w skórze fibroblasty zostają pobudzone do wytwarzania nowych włókien kolagenowych, co powoduje efekt liftingu i finalny efekt odmłodzenia skóry w okresie od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu zabiegu.

Jak wygląda zabieg Zaffiro?

Po oczyszczeniu wybranej partii skóry osoba wykonująca zabieg nakłada na nią chłodzący żel, a następnie przykłada do niej punktowo szafirową głowicę emitującą promieniowanie IR. Po zabiegu wykonywany jest chłodzący masaż. Całość trwa około 45-60 minut. W czasie Zafiro nie jest odczuwany żaden dyskomfort, a osoba, która jest mu poddawana odczuwa jedynie przyjemne ciepło. Skóra po Zafiro może być minimalnie zaczerwieniona, efekt ten ustępuje samoistnie po kilku godzinach.