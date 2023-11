Czy wiesz, że dobre nawilżanie skóry to tak naprawdę… blokowanie jej przed utratą wody? Albo że spryskiwanie twarzy wcale jej nie nawilża? Jeśli zastanawiasz się nad tym, co możesz zrobić, żeby poprawić kondycję swojej skóry, zacznij od tego, czego nie wiesz na temat jej nawilżania.

Reklama

Odpowiednio nawilżona i dobrze odżywiona skóra nie potrzebuje makijażu. Wygląda promiennie i jest wypoczęta, a zmarszczki sprawiają wrażenie płytszych i mniej widocznych. Codzienne nawilżanie skóry to obowiązkowy rytuał każdej osoby, której zależy na dobrym wyglądzie, jednak w tak ważnej materii łatwo popełnić błąd. Czy wiesz wszystko na temat nawilżania? Sprawdź poniżej.

Spryskiwanie twarzy wcale jej nie nawilża

Tak chętnie stosowana przez nas woda termalna i inne orzeźwiające nas preparaty w sprayu, nie są w stanie nawilżyć skóry od zewnątrz, a nieumiejętne ich stosowanie może pogorszyć kondycję skóry. Wysokie temperatury sprzyjają parowaniu, co w rezultacie jeszcze bardziej wysusza skórę.

Dobre nawilżanie to blokowanie

Dbając o poziom nawilżenia skóry warto wybierać substancje zapobiegające utracie wody, a więc kremy do twarzy na bazie gliceryny, emulsje pielęgnacyjne zawierające oleje roślinne lub mocznik. Warto sięgnąć też po znajdujące się w kremach, olejkach i płynach do mycia twarzy emolienty. Preparaty uszczelniające komórki skóry, zatrzymujące w skórze cząsteczki wody albo ułatwiające jej transportowanie w tym samym stopniu dbają o nawilżenie skóry, co te wprowadzające wodę w jej głąb.

Tłusta sucha skóra - to możliwe!

Także tłusta cera wymaga nawilżania, a odpowiednio dobrane kremy i dermokosmetyki pomagają zachować ją w dobrej kondycji. Dodatkowo nadmierne jej wysuszanie, na przykład preparatami na bazie alkoholu, powoduje zwiększenie wydzielania łoju i może narazić nas na niemiłe konsekwencje w postaci posiadania skóry tłustej, ale wysuszonej i podrażnionej.

Woda… nie nawilża

Wystarczy rzut oka na etykietę dowolnego kosmetyku - niemal każdy z nich zawiera wodę, ale nie każdy może pochwalić się właściwościami nawilżającymi. To dodatkowe składniki pomagające w transporcie jej cząsteczek do skóry właściwej i uszczelniające warstwę hydrolipidową skóry odpowiadają tak naprawdę za jej prawidłowe nawilżenie.

Reklama

Nawilżanie najlepiej działa od wewnątrz

Żaden kosmetyk nie jest w stanie tak nawilżyć naszej skóry jak odpowiednia dieta i ilość (a także jakość) płynów przyjmowanych przez nas w ciągu dnia. Kwasy tłuszczowe, zielona herbata, witaminowa suplementacja i co najmniej 2 litry wody - dieta w połączeniu z kosmetykami może zdziałać cuda.