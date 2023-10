Zadbaj z nami o środowisko i postaw na produkty "eco friendly". Dziś postanowiliśmy przedstawić wam top 8 produktów, które są przyjazne środowisku, a przy tym są bardzo skuteczne! Za to właśnie je kochamy! Co znalazło się na naszej liście? Sprawdźcie poniżej.

Naturalne serum beBio

Naturalne odżywczo – regenerujące serum/olejek do twarzy beBIO zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego. Bogata kompozycja składników głęboko nawilża, wygładza, regeneruje i zmniejsza widoczne zmarszczki pozostawiając skórę piękną, gładką i elastyczną. Ekstrakt i olej z opuncji figowej, to jedne z najbogatszych substancji przeciwstarzeniowych, nazywane naturalnym botoksem, źródło przeciwutleniaczy, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i aminokwasów, które zapewniają skórze odżywienie i ujędrnienie. Ekstrakt z młodego jęczmienia ujędrnia, uelastycznia, spłyca zmarszczki, nawilża i spowalnia procesy starzenia się skóry. Dostarcza naturalnych witamin i mikroelementów.

Produkt w szklanym opakowaniu i w tekturowym pudełku pochodzącym z recyklingu. Pojemność to 30ml, cena - 39,99 zł.

Garnier Botanic Therapy Ginger Recovery, szampon do włosów słabych i zniszczonych

Eksperci Garnier w dziedzinie botaniki wybrali organiczny korzeń imbiru i miód, aby stworzyć unikalną recepturę rewitalizującego szamponu do włosów zmęczonych i cienkich. Rezultat: włosy są widocznie zdrowsze, intensywne wzmocnione i pełne witalności.

Garnier Color Naturals

Sprawdź bogatą formułę z 3 olejkami: z oliwek, awokado i shea odżywia włosy, kiedy je farbujesz. Color Naturals to:

* intensywne brązy

* świetliste, wielowymiarowe blondy

* do 100% pokrycia siwych włosów!

Kosmetyki mineralne Annabelle Minerals

Kosmetyki mineralne Annabelle Minerals zmieniają opakowania na piękny odcień pudrowego różu. Ten kolor idealnie oddaje naturalne składy sypkich podkładów, róży, rozświetlaczy, które nie tylko pięknie podkreślają urodę, ale mają także walory pielęgnujące.

Dla osób, które żyją w zgodzie w zasadą #zerowaste lub #lesswaste, Annabelle Minerals przygotowała ekologiczne opakowania typu „refill” wykonane z niebarwionej, nienasączanej tektury. Ceny od 21,90 – 64,90 zł.

Płyn do kąpieli Ziaja o zapachu mięty herbacianej

Jak on pięknie pachnie! Płyn do kąpieli mięta herbaciana od Ziaja to prawdziwa perełka! Płyny do kąpieli z tej serii oparte są na delikatnej bazie myjącej, zostały wzbogacone roślinnymi składnikami nawilżającymi. Dodatkowo zapewniają skórze przyjemną świeżość, działają łagodnie podczas kąpieli oraz tworzą miękką, zapachową pianę.

Cena to 9,50 zł za 500 ml.

4Organic Mama czyli idealny balsam do ciała dla kobiet w ciąży i mam

Naturalny nawilżający balsam do ciała dla kobiet w ciąży i mam stworzony został w 99% ze składników pochodzenia naturalnego. Substancje aktywne pielęgnują skórę, zapobiegają powstawaniu rozstępów i minimalizują istniejące. Kosmetyk zawiera m. in. organiczny sok z liści aloesu, który łagodzi, intensywnie nawilża. Organiczny ekstrakt z nagietka lekarskiego wspomaga regenerację naskórka. Oliwa z oliwek wygładza, pomaga zachować jędrną skórę, a masło shea głęboko odżywia. Produkt wegański, testowany dermatologicznie. Tubę wyprodukowaliśmy z plastiku pochodzącego z recyklingu.

Pojemność 200 ml, cena to 19,99 zł.

Botanical HiTech

Postaw na kilka produktów tej marki, np. Botanical HiTech - liftingujący krem do twarzy. Krem działa liftingująco, nawilżająco i odżywczo. Ma 98% składników pochodzenia naturalnego. Cena to: 47 zł / 50 ml

Inną opcją jest krem na noc: Botanical HiTech - Odmładzający krem do twarzy - Zintensyfikowane działanie Oprócz taksyfoliny zawiera proretinol oraz komórki macierzyste. Efektem stosowania jest wygładzona, rozjaśniona i silnie zregenerowana skóra. Kosztuje 46 zł / 50 ml

Z tej samej serii polecamy też Botanical HiTech - Korektor zmarszczek, Regenerujące serum modelujące owal twarzy, Wielofunkcyjny krem pod oczy -skuteczne wygładzenie, mleczko do demakijażu oraz tonik.