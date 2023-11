1 z 40

Czas obdarowania prezentami innych już się skończył. Nasza sugestia? Oczywiście najwyższa pora obdarować samą siebie. I jeśli macie ochotę naprawdę zaszaleć – teraz nadarza się ku temu wyjątkowa okazja. Oczywiście mówimy o zimowych wyprzedażach, które tuż po świętach ruszyły w najpopularniejszych z waszych ulubionych sieciówek.

Więcej: Uwaga, właśnie ruszyła zimowa wyprzedaż w Reserved. Wiemy co kupicie nawet za 50%!

Ale życie nie kręci się tylko wokół Zary, Reserved i H&Mu. Może nawet o tym nie wiecie, ale do śródsezonowych obniżek przyłączają się także każdego roku ekskluzywne, polskie butiki, które skupują największe nazwiska świata mody. Oczywiście nie są to tanie rzeczy – jednak obniżki kolekcji na sezon jesień/zima 17 sięgają nawet -30%, co nieco łagodzi uderzenie luksusowych zakupów w sam środek portfela. Postanowiliśmy przejrzeć dla was przeceniony asortyment Moliera 2 oraz Vitkaca – zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć 39 perełek, które tam dla was odszukaliśmy.

Więcej: Sukienka sylwestrowa za 40 zł? To nie sen – to 30 najlepszych małych czarnych z zimowych wyprzedaży