Alleluja! Kiedy już myślicie, że oczekiwanie przeciągnie się w nieskończoność i już nigdy nie kupicie sobie żadnego nowego ubrania, wtedy pojawiają się one – zimowe wyprzedaże 2017. Po naszym wyczerpującym przewodniku po obniżkach sezonowych w Zarze, teraz przyszła pora na polską markę i nasz ulubiony towar eksportowy, Reserved.

Dzięki nowej linii polskiej sieciówki zwanej Re.Design, Reserved z impetem wkroczyło w strefę fajności. Dzięki nowym, odjechanym projektom, marka powoli wyrasta na naszą dumę narodową, w której znajdziecie dosłownie każdy z trendów pokazanych przez projektantów. Owalna torebka z bransoletą? Jest. Rozkloszowane jeansy? A i owszem. Oversize’owa marynarka w stylu retro niczym od Balenciagi? Proszę bardzo. No i do tego, teraz nawet do 50% taniej.

Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że grzechem byłoby nie skorzystać z zimowej wyprzedaży w Reserved. Zatem bez zbędnych ceregieli, łapcie swoje karty płatnicze i zaglądajcie do naszej galerii gdzie znajdziecie 24 najlepsze rzeczy z przecen.

