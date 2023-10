Cieliste lub czarne body to podstawa w szafie każdej kobiety, dlatego tym bardziej zachęcamy was do odwiedzenia wyprzedażowej zakładki Zary, która przeceniła właśnie hitowe beżowe body z 59,99 zł na 19,99 zł. Body z prostym "kwadratowym" dekoltem na cienkich ramiączkach, z wygodnym zapięciem w kroku to nasza prawdziwa perełka. Poniżej zobaczcie, jak wygląda wybrany przez nas model i dowiedzcie się, jak i z czym nosić właśnie ten model.

Reklama

Jak i z czym nosić body w kolorze nude?

Jak nosić body? Możliwości jest wiele! Klasyczne beżowe body to zmysłowy dodatek do damskiej garderoby, z którego można tworzyć bardzo kobiecie stylizacje. Obcisły strój jednoczęściowy może zastąpić zwykły top, a nawet elegancką koszulę. Body damskie doskonale komponuje się z ołówkową spódnicą, spodniami z wysokim stanem, na przykład z jeansami oraz żakietem. My uwielbiamy nosić body również z jeansowymi lub skórzanymi szortami.

Zobacz także: Wyprzedaż w Reserved do 50 procent. Oto 7 perełek od 29 złotych: kurtki, swetry, botki, ramoneski

Cieliste body jest w Zarze jednym z największych hitów. Jeszcze do niedawna kosztowało 59,99 zł - teraz możecie je kupić za zaledwie 19,99 zł. Body dostępne jest również w kolorze czerwonym, to w kolorze czarnym już się wyprzedało.

Mat. pras. Zara

Reklama

Oto kilka instagramowych inspiracji, jak możecie nosić beżowe body. My preferujemy noszenie go z klasycznymi jasnymi mom jeans lub z jeansowymi szortami - zwłaszcza kiedy robi się cieplej. Body w kolorze nude lubi się również ze skórzanymi elementami garderoby - takimi jak czarne midi spódnice czy szorty.