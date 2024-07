Stylizacja, w której Marta Manowska przyszła na urodziny butiku Maćka Sieradzkiego, nie była zbyt udana. Prowadząca program „Rolnik szuka żony’’ postawiła na eksperyment - jej look inspirowany był stylem japońskim. Niestety - to chyba nie był dobry pomysł...

Reklama

Marta Manowska miała na sobie błękitny, wzorzysty kombinezon o fasonie nawiązującym do kimona: zabudowany dekolt, charakterystyczne rękawki oraz zawiązany w pasie sznurek wzorowany na japońskim obi. Niestety - nogawki były zbyt długie i plątały się między nogami, zaś sam krój kombinezonu optycznie poszerzył smukłą sylwetkę Marty.

Gładko związane, upięte wysoko włosy oraz makijaż z kocią kreską również nawiązywał do stylu japońskiego. Czy jednak takie uczesanie i make-up pasują do urody Manowskiej? My zdecydowanie wolimy codzienne, wygodne i naturalne stylizacje Marty! Zgadzacie się z nami?

Zobacz: Marta Manowska ruda?! Zobacz, jak gospodyni "Rolnik szuka żony" wygląda w ognistym kolorze włosów!

Zobacz także

Marta Manowska na urodzinach butiku Dzky

ons.pl

Prowadząca „Rolnik szuka żony’’ postawiła na look inspirowany stylem japońskim!

ons.pl

Niestety - to chyba nie był najlepszy pomysł...

ons.pl

Reklama

Makijaż i fryzura również nawiązywały do stylu japońskiego