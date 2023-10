W naszej modowej rubryce najczęściej opisujemy stylizacje Agnieszki Woźniak-Starak, która razem z Ewą Drzyzgą prowadzi "Dzień Dobry TVN", jednak tym razem nie na Agnieszce chcielibyśmy się skupić, a na Ewie. Dlaczego? Zainspirowały nas do tego komentarze internautów, które pojawiły się pod zdjęciem udostępnionym na Instagramie śniadaniówki "Dzień Dobry TVN". Większość fanów skrytykowała najnowszy look Ewy Drzyzgi, porównując go... do sutanny księdza!

Pani Ewa wygląda dziś jakby po kolędzie miała chodzić!

Co wy zrobiliście z pani Ewy? Ten ubiór był koszmarny, nie dało się na to patrzeć. Jak taka telewizja jak wasza mogła pozwolić żeby pani Ewa to coś ubrała, "strzał w kolano"!

Zdejmijcie Pani Ewie ten strój księdza. Szok! - pisali na Instagramie zniesmaczeni fani.

Co dokładnie miała na sobie Ewa Drzyzga? Gwiazda zdecydowała się na białą oversizowową koszulę, którą połączyła z czarnym bezrękawnikiem i szerokimi czarnymi spodniami. Całość uzupełniła trampkami na grubej podeszwie. Cały look z pewnością wyglądał niezwykle oryginalnie i odbiegał od tego, co Drzyzga prezentuje w "Dzień Dobry TVN" na co dzień.

A wy jak oceniacie najnowszą stylizację Ewy Drzyzgi? Było aż tak źle jak piszą internauci?

Naszym zdaniem, stylizacja Ewy Drzyzgi jest bardzo ciekawa. Czy widzimy w niej inspirację strojem księdza? Być może odrobinę tak, ale powiedzmy sobie szczerze - w modzie trzeba czasem zaryzykować!

Instagram/Dzień Dobry TVN