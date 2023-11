1 z 6

Nasze emocje ledwo opadły po zobaczeniu pałacu oraz jachtu Jana Kulczyka, a już kolejna gwiazda (lub raczej: multimilionerka) pokazuje swój dom.

Więcej: Pałac Jana Kulczyka jest na sprzedaż za 185 milionów dolarów. Zobacz ściany pokryte złotem, futrem... To nie dom, to bajka! ZDJĘCIA

No może nie do końca „pokazuje". W końcu zdjęcia posiadłości Sereny Williams w Los Angeles trafiły do sieci z dość prozaicznej przyczyny – żyjąca legenda tenisa… wynosi się z tej absurdalnie luksusowej willi i zapewne zamieni ją na kilkukrotnie większą.

Więcej: A może by tak… sprawić sobie jacht Jana Kulczyka za 650 milionów?

Jeśli chcecie poczuć ukłucie zazdrości – i natychmiast zapisać się na kurs tenisa – zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie zobaczycie wnętrze pałacu Sereny.