2 z 6

Poważna purpura i lśniące złoto to połączenie równie wytworne, co ponadczasowe. Na wczorajszą ramówkę Polsatu Wiktoria Gąsiewska postawiła na tę elegancką stylizację, która sprytnie podkreśliła jej urodę – nie odkrywając przy tym zbyt wiele. Co miała na sobie?