Anna Lewandowska była jedną z gwiazd, które bardzo licznie pojawiły się na Balu Fundacji TVN, jednej z największych charytatywnych imprez w Polsce. Gwiazda tym razem wyjątkowo postawiła na kreację w mocnym kolorze. Trenerka w tej stylizacji zachwyca i z pewnością ten look zostanie zapamiętany na długo. Oczywiście Anna Lewandowska w mistrzowski sposób podkreśliła swoje atuty. Sami zobaczcie!

Anna Lewandowska na Balu Fundacji TVN!

Anna Lewandowska zdecydowanie należy do grona najlepiej ubranych gwiazd i po raz kolejny udowodniła, że ten tytuł jej się należy. Podczas, gdy Robert Lewandowski gra w meczu Polska-Słowenia, jego żona wybrała się na Bal Fundacji TVN, aby wesprzeć podopiecznych organizacji. Swoje przygotowania już od kilku godzin relacjonowała na Instagramie, pokazując wizytę w kosmetyczki, wizażystki i oczywiście fryzjerki. Na tę okazję gwiazda zdecydowała się na prostą, ale też bardzo elegancką fryzurę. Idealnie gładkie włosy doskonale pasowały do sukni w mocnym kolorze z dużym rozcięciem na nodze.

To kreacja Anny Lewandowskiej zasługuje na największą uwagę! Ten model nie potrzebował dodatków, kreacja jest wystarczająco ozdobna, dlatego trenerka ograniczyła biżuterię do niezbędnego minimum. Pomarańczowa suknia z bufiastym rękawem i rozcięciem podkreśliła figurę gwiazdy, co więcej ten kolor idealnie pasuje do jej urody. Aż zaskakuje fakt, że do tej pory żona napastnika Bayernu wybierała raczej stonowane kolory.

Być może najwyższy czas to zmienić. Jak Wam się podoba suknia Anny Lewandowskiej?

Anna Lewandowska rzadko wybiera kreacje w tak mocnych kolorach!