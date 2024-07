Weronika Rosati na pokazie premierowym serialu "Belle Epoque" zachwyciła stylizacją! Aktorka wybrała bordową, koronkową sukienkę z kolekcji Self Portrait, która nie należy do najtańszych. Jej cena to 1470 złotych! Trzeba jednak przyznać, że Weronika Rosati wygląda w niej obłędnie i na czerwonym dywanie zwracała na siebie uwagę. Co tego aktorka zestawiła koronkową kreację z klasyczną torebką Chanel. Nam ta stylizacja bardzo się podoba!

Weronika Rosati w sukience za 1470 złotych!

Marka Self Portrait to jedna z ulubionych polskich gwiazd. Jakiś czas temu niemal identyczną sukienkę wybrała Agnieszka Woźniak-Starak, która zaprezentowała się w niej na konferencji ramówkowej TVN Style. Dziennikarka podkreśliła tą sukienką swoją figurę. Również Zosia Ślotała swego czasu była zachwycona projektami marki. Teraz do tego grona dołączyła również Weronika Rosati. Jak Wam się podoba jej stylizacja w drogiej sukience?

Sukienka Self Portrait nie należy do najtańszych