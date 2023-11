3 z 5

Trzeba zwrócić uwagę na uniwersalny charakter sukienki księżnej Kate. W takim stroju można pojawić się absolutnie wszędzie! Sukienka jest idealna na co dzień do pracy, na spotkanie z przyjaciółką czy wyjście do kina z chłopakiem. Nadaje się nawet wtedy, jeśli w pracy obowiązuje formalny dress code, ale pasuje także, gdy można nosić casualowe stylizacje. Warto dodać, że przy doborze odpowiednich dodatków taką sukienkę można założyć nawet na większe wyjścia, np. na wesele, chrzciny czy komunię.