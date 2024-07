1 z 5

Jej odjechane, ekscentryczne stylizacje sprawiają, że koło jej stylu nie można przejść obojętnie. Margaret z upodobaniem stawia na ekstrawaganckie połączenia kolorów, dziwne dodatki i gryzące się ze sobą wzory – i przy tym zawsze wygląda ekstra.

W nowym numerze magazynu Viva! Moda znajdziecie ekskluzywny wywiad z kontrowersyjną piosenkarką oraz sesję w jej garderobie! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć niepublikowane nigdzie zdjęcia – i dowiedzieć się co jeszcze czeka na Was w najnowszej Vivie! Moda.

