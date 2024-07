1 z 5

Gwiazdy na czerwonych dywanach błyszczą w sukniach… starszych od nich samych! Butiki oferujące kreacje z minionych dekad mają coraz większe zyski, a najsłynniejsi projektanci szukają inspiracji w przeszłości. Bądźcie gotowi, ten sezon zdominuje trend vintage!



Kreacje z dłuuuuugą historią

Festiwal Filmowy w Berlinie to wielkie święto kina. Ale nie tylko! Znaczenie mają także prezentowane na czerwonym dywanie kreacje. W tym roku nasz kraj wspaniale reprezentowała Magdalena Cielecka. Gwiazda nagrodzonego Srebrnym Niedźwiedziem za scenariusz filmu „Zjednoczone Stany Miłości” przykuła uwagę dwoma pięknymi sukniami Tomasza Ossolińskiego. Ale nawet Tilda Swinton w ekstrawaganckim oversizowym kostiumie Chanel nie wywołała tyle komentarzy, co Amal Clooney. Na premierze komedii „Ave Cezar!” żona słynnego aktora pojawiła się bowiem w sukni domu mody Yves Saint Laurent. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jej czarna suknia z tiulową spódnicą miała ponad… 30 lat. Pochodziła z roku 1981, a za jej projekt odpowiadał sam żyjący wtedy jeszcze wielki mistrz światowej mody.

Amal Clooney nie jest tu wcale wyjątkiem. Chwilę wcześniej na premierze na imprezie Feroz Cimema Awards w Madrycie w podobny sposób zabłysła Penelope Cruz. Trzeba przyznać, że i w tym przypadku było to świetne posunięcie! Gwiazda wyglądała zachwycająco w sukni vintage domu mody Ungaro. Koronkowa kreacja śmiało odsłaniała piękne nogi aktorki. Penelope Cruz dodała do niej całkiem współczesne dodatki: szpilki Louboutina i kopertówkę Roger Vivier. Nie zapominajmy również o pięknych (i kosztownych) brylantowych kolczykach Choparda!

Penelope Cruz w koronkowej sukni vintage domu mody Ungaro!

Oscary w stylu „vintage”

Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że modę na suknie „vintage” zapoczątkowała… Julia Roberts. A było to na uroczystości rozdania Oscarów w 2000 roku. Wtedy to równie gorące oklaski, co jej nagrodzona kreacja w filmie „Erin Brockovich” wzbudziła suknia aktorki. Była to czarna kreacja z czarnym trenem ozdobiona skromnym białym paskiem, a pochodząca z kolekcji domu mody Valentino. Nie aktualnej, ale z 1982 roku! Julia Roberts złamała w ten sposób obowiązującą na Oscarach zasadę, która mówiła, że można pokazać się na tej uroczystości wyłącznie w nowej, uszytej na zamówienie sukni. I to takiej, której nikt jeszcze wcześniej nie widział! Śmiały ruch aktorki sprawił, że moda vintage niepodziewanie zyskała seksapil. Zaś Valentino uznał, że to rozdanie Oscarów było jednym z najważniejszych momentów w jego błyskotliwej, zawodowej karierze. Ale sukcesy mistrza na czerwonym dywanie w Los Angeles na tym się nie skończyły…

W ślad za Julia Roberts poszły inne gwiazdy. I tak się dziwnie składa, że również na Oscarach. Szczególnie zapisały się w historii zwłaszcza dwie. Pierwszą z nich była Jennifer Lopez. W 2003 roku piosenkarka przybyła na oscarową uroczystość w towarzystwie swego ówczesnego partnera Bena Afflecka i w oszałamiającej sukni… Valentino! Suknia była kopią modelu, który w 1967 roku włoski projektant stworzył dla Jacquelline Kennedy Onassis. Wdowa po Johnie F. Kennedym wystąpiła w niej podczas swojej wizyty w Kambodży. Nastoletnia Jennifer Lopez zobaczyła tę kreację w starym piśmie o modzie i kompletnie na jej punkcie oszalała. Po wielu latach ubłagała Valentino by podobną suknię uszył dla niej.

Drugą gwiazdą, która przyczyniła się szczególnie do promocji mody vintage była Reese Witherspoon. Aktorka w 2006 roku wystąpiła na gali Golden Globe w sukni Chanel z lata 60. Niestety wkrótce okazało się, że parę lat temu w tym samym modelu na tej samej uroczystości pokazała się Kirsten Dunst! Nie zraziło to aktorki do wyjątkowych kreacji z długą historią. Na Oscarach nie zaryzykowała już jednak podobnej wpadki. Jej styliści sprawdzili dokładnie, że był tylko jeden jedyny egzemplarz pewnej sukni Diora z 1955 roku. Suknia została pieczołowicie odrestaurowana i… sprawiła, że odbierająca statuetkę za film „Spacer na linie” gwiazda wyglądała po prostu wyjątkowo!

Jennifer Lopez w sukni Valentino na gali rozdania Oscarów w 2003 roku.

