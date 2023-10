Roxie Węgiel i Viki Gabor należą do najmłodszych gwiazd w polskim show biznesie ale już osiągają oszałamiające sukcesy. Obie przyniosły dumę Polsce, rok po roku wygrywając Eurowizję Junior. W tym roku były jasnymi gwiazdami Sylwestra Marzeń 2020/2021 z Dwójką. Spójrzcie tylko na ich szałowe stylizacje, które zaprezentowały podczas swoich brawurowych występów! Obie postawiły na kombinezony!

Viki Gabor i Roxie Węgiel podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką 2020/2021

Roxie Węgiel i Viki Gabor to idolki nastolatek, które wciąż podnoszą swoją poprzeczkę! Chociaż ich droga do kariery rozpoczęła się bliźniaczo, totalnie różnią się osobowościami scenicznymi. Zaczynały od The Voice Kids, następnie wygrywając Eurowizję Junior kolejno w 2018 i w 2019 roku.

Podczas Sylwestrowej nocy zaprezentowały się w kilku wyjściach. Obie wokalistyki postawiły na szałowe kombinezony. Roxie Węgiel zdecydowała się na metaliczne srebro z doczepianym złoto-srebrnym trenem, którym zachwyciła podczas otwarcia wykonując numer z Cleo. Obie panie przywitały widzów zjeżdżając na linach aż z poddasza sceny! Podczas kolejnego występu Roxie Węgiel zaprezentowała się w kombinezonie w kolorze metalicznego złota.

Viki Gabor z kolei postawiła szaro-biało-neonowy kombinezon w eleganckim stylu. Podczas kolejnego wyjścia wybrała z kolei białe spodnie z wysokim stanem oraz srebrzystą koszulę, która dodała tej stylizacji stylowego, sylwestrowego akcentu. Dodatkowo obcisła góra i spodnie z wysokim stanem podkreśliły jej figurę. Czy dziewczyny podyktowały trendy na najbliższe sezony? Z pewnością wiedzą, jak zrobić wrażenie na scenie!

Roxie Węgiel była gwiazdą Sylwestra z Dwójką. Podczas swoich wyjść zachwyciła nie tylko głosem ale również stylizacjami godnymi dorosłej gwiazdy! Tego wieczoru postawiła na szałowe kombinezony:

Na podobne rozwiązanie ale w zupełnie innym stylu postawiła Viki Gabor, druga nastoletnia polska supergwiazda! Dziewczyny wyglądały fenomenalnie. Można im zazdrościć nie tylko głosu ale również niepodrabialnego stylu!

Jeżeli jesteście żądni większej porcji zdjęć z wczorajszej nocy to znajdziecie je poniżej. Nie brakowało mocnych show!

