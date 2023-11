5 z 7

Pojawiło się parę t-shirtów z hasłami pokroju „I don't care, thanks" (mam to gdzieś, dzięki) po „I'm not deaf, I'm just ignoring you" (nie jestem głucha, po prostu cię ignoruję) – oraz cała masa printów na przeróżnych elementach garderoby od spodni moro czy szortów z Marilynem Mansonem aż po lakierowane kozaki stylizowane na widokówkę z Zurychu – miasta, do którego jak wiedzą wszystkie modowe nerdy, Vetements przeniosło swoją bazę główną.