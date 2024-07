Stylizacje Vanessy Hudgens z biegiem lat stają się coraz bardziej seksowne, a przy tym są gustowne i bardzo na czasie. Aktorka uwielbia odważne fasony, które odsłaniają sporo ciała oraz podkreślają jej świetną figurę. Jest też na bieżąco z sezonowymi trendami, do których nawiązuje jej stylizacji z CFDA Fashion Awards - imprezy nazywanej "Oskarami mody". Wydarzenie organizowane jest przez Council of Fashion Designers of America, a jego celem jest celebrowanie doskonałego designu i innowacyjności w amerykańskim przemyśle modowym.

Vanessa Hudgens w stylizacji w buduarowym stylu od Very Wang

Stylizacja gwiazdy rozbiła bank sezonowych trendów. Utrzymana była w modnej, bieliźnianej estetyce. Składały się na nią koronkowa braletka i biały płaszcz (modele wykonane były z transparentnych materiałów bardzo pożądanych w najbliższych miesiącach) oraz długa spódnica o kroju blisko ciała (fason maxi to zdecydowanie hit tegorocznej zimy i jesieni). Look był dziełem Very Wang - projektantki znanej zwłaszcza ze zjawiskowych sukien ślubnych.

Na topie była także fryzura aktorki, czyli długie, precyzyjnie wyprostowane włosy. Cały look idealnie uzupełniał makijaż w brązowej tonacji.