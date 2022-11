Selena Gomez błyszczała na premierze dokumentu „My Mind & Me”. Jedwabna suknia gwiazdy kosztuje ponad 10 tysięcy złotych!

Bill Murray i Selena Gomez razem pojawili się na czerwonym dywanie w Cannes, gdzie promowali film „The Death Don't Die” w reżyserii Jima Jarmuscha. Wtedy duże kontrowersje wzbudziło zachowanie 68-letniego gwiazdora w stosunku do młodej aktorki. Murray obejmował Gomez , głaskał jej szyję i szeptał coś do ucha, a w odpowiedzi była dziewczyna Justina Biebera przesłała mu buziaka. W końcu Selena zdecydowała się ujawnić, co powiedział jej wtedy aktor i tym samym ucięła spekulacje na ten temat! Przeczytajcie, co usłyszała... Co wyszeptał Bill Murray do ucha Selenie Gomez? Selena Gomez wzięła udział w jednym z popularnych w USA programów „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Prowadzący pokazał jej zdjęcie z Cannes, na którym Murray szepcze jej do ucha i poprosił o komentarz: Po pierwsze to wygląda dziwnie - odpowiedziała gwiazda Po chwili dodała, wyjaśniając całą sprawę, że to były żarty: Po prostu mówił dziwne rzeczy. Pochylił się i powiedział: „świetnie wyglądasz dzisiaj”, a później spojrzał się poważnie i zapytał „skąd jesteś”. A ja tylko stałam tam i starałam się opanować. To było fajne - powiedziała Selena Gomez. Oryginalne poczucie humoru Billa Murraya Aktorka wyznała jeszcze, że Bill Murray często się w ten sposób zachowuje i nie każdy zna jego specyficzne poczucie humoru. Przypomniała, że podczas jednej z konferencji dotyczących filmu gwiazdor udawał, że chce ją uderzyć. Ale to tylko zabawa. To duże dziecko - wyjaśnia Gomez. Wygląda na to, że to prawda, a aktorka nic sobie nie robi z jego zachowania! Selena Gomez i Bill Murray w Cannes i ich kontrowersyjne pocałunki