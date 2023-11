3 z 5

Nowe sklepy zaprojektowano tak aby przypominały wnętrza całkiem szykownych siłowni i sal gimnastycznych (notka prasowa od marki wspomina o „tablicach do gry w kosza na niby"). Poza kolekcją resort 18, w sklepach będzie można też nabyć piłki do koszykówki, sneakersy, maty do jogi oraz komplety dresów.