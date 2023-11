1 z 8

Ten kolor jeszcze nie tak dawno kojarzył się tylko... z lalkami Barbie. Jednak teraz zagraniczne, ale i polskie gwiazdy również, zaczynają się przekonywać do fuksji! Kolor ten jest teraz bardzo popularny zwłaszcza w makijażu, nawet dziennym. Jeśli jednak na co dzień nie chciałabyś go nosić np. na swoich ustach, spójrz na Julię Wieniawę i zobacz jak ona potrafi go ograć, żeby był idealnym dopełnieniem makijażu wieczorowego.

Mamy dobrą wiadomość dla miłośniczek fuksji, bez znaczenia jest jaki masz kolor włosów lub typ urody. Fuksja świetnie komponuje się z bielą, czernią, czerwienią oraz kobaltem. Co ważne, intensywne odcienie różu sprzyjają i blondynkom, i szatynkom.

Co wy na to, żeby na chwilę zrezygnować z ustach w kolorze nude i intensywnim czerwieniom na rzecz fuksjowemu szaleństwu? ;) My mówimy wam - spróbujcie! A w naszej galerii znajdziecie szminki w tym kolorze, które przetrwają spokojnie nawet kilka godzin. Ceny? Już od 9,99 zł!

