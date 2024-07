6 z 6

Zbyt piękne żeby było prawdziwe? Nie zapominajcie o cenie. Jeśli chcecie chcecie wyrwać się z jesiennej szarości do tropikalnego raju, przejść metamorfozę i dosłownie poćwiczyć z Chodakowską musicie mieć na zbyciu około 38 tys. zł! Psst, lepiej wybierzcie się w parze – wtedy zapłacicie ok. 40 tys. zł. Do tego należy doliczyć także koszt biletów na Malediwy i z powrotem ;-).

Informacja i rezerwacja

Termin 12-19 listopada 2017

Rezerwacje reservations.wmaldives@whotels.com lub +960 666 2222

Więcej informacji tutaj