1 z 5

Nadal marzycie o połyskujących, luźnych kozakach uszytych w całości ze srebrnych cekinów, które Saint Laurent pokazało w zeszłym sezonie i które pokochała między innymi Doda?

Więcej: Saint Laurent wypuścił… najniebezpieczniejsze szpilki na świecie! Czy da się w nich chodzić?

Tak, my także. Jednak czasem chcemy postawić na odrobinę mniej ekstremalny look jeśli chodzi o buty. Nie martwcie się, projektant francuskiej marki, Anthony Vacarello, ma coś w sam raz dla Was.

Więcej: Kiedy u Diora rządził… Yves Saint Laurent! Poznajcie nowy album o historii marki Christian Dior!

Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć buty z nowej kolekcji, które bez cienia wątpliwości są godnymi następcami cekinowych cudów, w których zakochała się Doda.