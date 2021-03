Anna Lewandowska w najmodniejszych butach tej wiosny. W Sinsay znaleźliśmy niemal identyczne za 39 złotych

Anna Lewandowska to prawdziwa ikona stylu i klasy. Jej stylizacje co chwila zachwycają tysiące fanek, które uwielbiają inspirować się stylem gwiazdy. Tym razem nasze oczy w szczególności zwrócone są ku butom gwiazdy. Ten model chyba nigdy nie wyjdzie z modowych trendów, także również tej wiosny, będzie totalnym hitem. My znaleźliśmy niemalże identyczne buty w popularnej sieciówce. Zobaczcie sami.

Anna Lewandowska już ma najmodniejsze buty tej wiosny. Wiemy, gdzie dostaniecie podobne

Anna Lewandowska to jedna z najbardziej aktywnych gwiazd na Instagramie. W swoich mediach społecznościowych zgromadziła ponad 3 miliony fanów, którzy na bieżąco śledzą jej poczynania. Piękna trenerka często zamieszcza posty motywacyjne, rodzinne zdjęcia, ale także lubi pokazywać swoje stylizacje. Żona Roberta Lewandowskiego doskonale wie, co aktualnie znajduje się w modowych trendach, a jej outifty są chętnie oglądane przez tysiące Internautek, które uwielbiają inspirować się jej stylem.

Tym razem Anna Lewandowska pokazała się już w bardzo wiosenne odsłonie. Założyła beżowy sweterek zapinany na guziki, czarne obcisłe spodnie oraz uwielbiane przez kobiety wiosenne buty, czyli... trampki! Sami spójrzcie, jak fantastycznie wygląda całość!

Instagram

Bardzo podobny model znajdziecie teraz w Sinsay za jedyne 39,99! Każda kobieta, która kocha modę wie, że trampki to absolutny niezbędnik na wiosenne miesiące. Pasują do większości stylizacji i są ultra wygodne, dlatego warto je mieć w swojej garderobie.

Mat. prasowe

SINSAY BIAŁE TRAMPKI SINSAY 39.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Do gustu przypadł nam również piękny sweterek Ani, który świetnie sprawdzi się na nieco chłodniejsze, wiosenne dni. Podobny model również znaleźliśmy w popularnej sieciówce - tym razem w Reserved i to za jedyne 79,99 zł!

Mat. prasowe

RESERVED BEZOWY SWETEREK RESERVED 79.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

A Wam, jak się podoba najnowsza stylizacja gwiazdy? Lubicie inspirować się stylem trenerki?