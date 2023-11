Jeśli kochasz nosić sukienki i nie możesz doczekać się tak jak my wiosny, zobacz na jakie modele warto zapolować. W nadchodzących trendach 2020 dzieje się na prawdę dużo, ale sukienka to nasza ulubiona część garderoby. Jaki wybrać wzory, fasony i kolory? Specjalnie dla was zrobiliśmy przegląd sukienek w Zarze i wybraliśmy 6 najmodniejszych modeli.

Najmodniejsze sukienki na sezon wiosna-lato 2020

W popularnych sieciówkach znajdziecie bardzo dużo propozycji - co wybrać? Jaki kolor, fason, krój? W sezonie wiosna-lato 2020 dominują kolorowe wzory takie jak: krata, kwiaty, grochy czy paski, każda z was znajdzie coś dla siebie, modne będą zarówno długości mini jak i maxi. Bufiaste rękawy, marszczenia i plisy nadal w trendach! Zobaczcie sami!

1. Na pierwszym miejscu stawiamy skórę-oczywiście eko! Ten trend dominuje na wybiegach światowych projektantów, takich jak: Hermes, Alexander McQueen czy Alexander Wang. Skórzane sukienki o prostej surowej formie z pewnością znajdą się w szafie każdej gwiazdy i Instagramerki. Pastele, brązy, beże czy jak ta poniżej z Zary w butelkowej zieleni to strzał w dziesiątkę! Kosztuje 199 zł.

2. Asymetria rządzi! Dekolty na jedno ramię są taaaakie seksowne i mają w sobie to "coś" co przyciąga wzrok! Ta czerwona dopasowana sukienka będzie idealnym wyborem da wszystkich odważnych dziewczyn. Kosztuje 139 zł.

3. Grochy i groszki zawitały ponownie na wybiegi! Moschino, Karolina Herrera czy Prada w najnowszych kolekcjach obfitują w sukienki w duże i małe grochy! Są takie kobiece! Aktualnie w Zarze kupisz tą rozkloszowaną mini za 139 zł.

4. Nasz hit! Koszulowy krój i ten oryginalny wzór w tygrysy to będzie prawdziwy hit wiosny! Możesz ją nosić luźno lub z paskiem w talii, a wysokie kozaki lub kowbojki będą pasować idealnie.

5. Jeśli lubisz elegancję z charakterem, ten model będzie dla ciebie! Princeski z długim rękawem wiązane na kokardę pod szyją, plisowania i satynowy materiał to kwintesencja wiosennego szyku! Zara 199 zł.

6. Kultowa krata tym razem najlepiej w kolorze! Ten ponadczasowy wzór wraca co sezon, a w najnowszej kolekcji Chanel to podstawa! Dopasowana sukienka z bufiastym rękawami skradła nasze serce! Kosztuje 139 zł.

