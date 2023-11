Makijaż oka fairy dust pozwoli wyglądać olśniewająco, zarówno w przenośni, jak i dosłownie. Najnowszy trend makijażowy polega na malowaniu się za pomocą połyskujących kosmetyków, ale z subtelnymi, lekko połyskującymi drobinkami, które można aplikować nie tylko na powieki, ale i usta, policzki. Delikatnie migoczący makijaż oczu to idealna propozycja na tegoroczne Święta, sylwestra oraz cały karnawał.

Fairy dust, w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza czarodziejski pył, co najlepiej oddaje charakter makijażu w tym stylu. Niezbędne do wykonania makijażu są kosmetyki z drobno zmielonym błyszczącym pigmentem, np. cienie do powiek, które można aplikować nie tylko na powiekę, ale również na usta oraz policzki.

Makijaż oczu fairy dust – na czym polega?

Metaliczne cienie, brokatowe wykończenie oraz rozświetlona skóra to istota fairy dust, czyli najnowszego trendu w makijażu na tegoroczną zimę. Makijaż oczu ma przypominać błyszczące ozdoby choinkowe, dlatego idealnie wpasowuje się w radosny czas Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego tuż po nich – sylwestra. Fairy dust choć błyszczący, pozostaje subtelny, dlatego do malowania stosuje się kosmetyki z bardzo drobno zmielonym połyskującym pigmentem, który nałożony na powiekę, usta bądź policzki stworzy efekt delikatnie rozproszonego świetlistego pyłu na twarzy.

Jak uzyskać efekt fairy dust?

Aby uzyskać efekt fairy dust, można użyć błyszczących cieni do powiek bądź brokatu, ale w eleganckim i stonowanym wydaniu. Wówczas połyskujący kosmetyk najlepiej zastosować jedynie do wykończenia całego makijażu, wklepując go bardzo delikatnie na nałożone wcześniej cienie do powiek, pomadkę czy subtelnie rozświetlić nim linię powyżej kości policzkowych bądź podkreślić łuk brwiowy. Aby uzyskać bardziej spektakularny efekt płynnego metalu, wystarczy odrobinę brokatu wymieszać z cieniem do powiek i taką mieszankę aplikować bezpośrednio na oko.

Kosmetyki do makijażu fairy dust – najmodniejsze kolory

Makijaż oczu fairy dust wykonuje się kosmetykami w klasycznych kolorach, które kojarzą się ze Świętami, takimi jak: złoto, srebro czy burgund. Elegancki make up stworzy się również, dodając odrobinę koloru granatowego, miedzianego oraz błękitnego.