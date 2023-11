1 z 5

Uwaga, czerwony alarm! Ten płomienny kolor we wszystkich odcieniach zdominował kolekcje na jesień/zimę 17 – marki takie jak Givenchy, Preen czy Max Mara pokazały na wybiegu stylizacje od stóp do głów w burgundzie, marsali i karmazynie. Od kompletów dresów w szkarłacie Alexandra McQueena i Valentino aż po głębsze odcienie pinot noir u Max Mary czy barwę wypalonej przez słońce cegły w pokazie Fendi – a wszystko to na płaszczach, oversize'owych swetrach i akcesoriach. Jeśli istnieje jeden kolor, który absolutnie musicie nosić tego sezonu, to jest to czerwień.

Oczywiście, wiedzą o tym gwiazdy. Tego sezonu czerwień pojawia się na eventach, premierach i galach częściej niż jakikolwiek inny kolor – i praktycznie za każdym razem w total looku! Od koszul z prześwitami Kasi Stankiewicz i Nataszy Urbańskiej aż po asymetryczne kreacje jak u Natalii Siwiec i garnitury w stylu retro Agaty Młynarskiej i Pauliny Smaszcz-Kurzajewskiej – zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć jak tego sezonu gwiazdy noszą czerwień.

