1 / 5

East News

Odważne odrosty

Nie bój się ich! Są na czasie. Nawet tak wyraźne jak u Margot Robbie! Jakie to praktyczne: między wizytami u fryzjera możesz odczekać dłużej, a gdybyś zmieniła zdanie co do koloru włosów - nie musisz bawić się w koloryzację przejściową, tylko spokojnie czekasz, aż włosy urosną. Ten sezon to jedyna taka szansa!