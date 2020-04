Ten podkład Max Factor to hit wśród kryjących kosmetyków, bo skutecznie zakrywa trądzik. Teraz jest tańszy o 50 % na promocji w Rossmannie

Podkład to najprawdopodobniej najczęściej kupowany kosmetyk do makijażu. Fantazyjny makijaż oczu, czy oryginalny odcień pomadki nie zrobią dużego wrażenia, jeśli cera będzie zaczerwieniona i pokryta licznymi krostkami i wypryskami. W takiej sytuacji ratują nas mocno kryjące fluidy. Ich formuły nie należą do najlżejszych, jednak przy umiarkowanym stosowaniu (z przerwami, które pozwolą cerze na odpoczynek) nie zapychają porów. Wśród produktów, które bezbłędnie radzą sobie z niedoskonałościami, jest fluid marki Max Factor, który jest teraz przeceniony prawie o 50 % w Rossmannie.

Ratunkowy fluid na niedoskonałości marki Max Factor

Chodzi tu oczywiście o podkład Face Finity All Day Flawess 3w1. Jego regularna cena to 62,99 zł, ale obecnie można go kupić w Rossmannie jedynie za 33,99 zł. Umieszczone w nazwie „3w1” oznacza, iż łączy w sobie właściwości podkładu, bazy i korektora. Kosmetyk świetnie radzi sobie z niedoskonałościami - pokrywa zarówno rozszerzone naczynka, jak i krostki trądzikowe. Efekt krycia można budować, dlatego nawet przy większych zmianach nie jest konieczne sięganie po korektor.

Mat. prasowe

Ma dość gęstą formułę, ale nie sprawia problemów podczas umiejętnej aplikacji. Łatwo równomiernie rozprowadzić go po twarzy za pomocą pędzla do podkładu lub mokrej gąbeczki. Nadaje skórze matowe wykończenie i nie wymaga zbytnio pudrowania. Dobrze łączy się z bronzerami i różami, zarówno kremowymi, jaki i prasowanymi. Mimo porządnego krycia wygląda naturalnie. Wspomniane wcześniej właściwości bazy zdecydowanie mają odzwierciedlenia w trwałości tego produktu. Utrzymuje się przez cały dzień, choć w moim przypadku po kilku godzinach delikatnie ścierał się w okolicy brody i nosa. Wtedy miał też tendencję do wyświecania się i utleniania, jednak były to subtelne zmiany i nadal dobrze się prezentował. W jego formule zawarty jest również SPF 20, ale w letnim sezonie i tak, lepiej nałożyć pod niego krem z filtrem. Kosmetyk występuje w 12 odcieniach, więc bez trudu dobrać odpowiedni kolor do swojego typu karnacji. Na wizażu został oceniony na 3,9 w pięciopunktowej skali. Wato zaznaczyć jednak, że zdobył aż 980 recenzji!

„Jestem nim zachwycona. Na mojej mieszanej cerze ze skłonnością do wyświęcenia spokojnie utrzymuje się przez dziewięć godzin bez poprawek. Jego konsystencja nie jest, ani za bardzo lejąca, ani kremowa. Dobrze nakłada się gąbka, pędzlem i palcami. Fajnie wtapia się w skórę, ma dobre krycie, nie tworzy efektu maski i nie daje uczucia ściągnięcia skóry. Jak dla mnie podkład idealny.”

„Bardzo często zmieniałam podkłady, ale ten jest ze mną już ponad rok. Jest niezawodny - utrzymuje się długo na twarzy, nie zostawia plam, nie "roluje" się i nie przesusza skóry.”

„Używam tego podkładu od kilku lat i uważam, że jest najlepszy ze wszystkich, których do tej pory próbowałam. Idealnie kryje, nie wysusza skóry, ma fajną konsystencję i bez problemu wytrzymuje cały dzień.” - komentują wizażanki.