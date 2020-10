Ekologiczny podkład na promocji w Rossmannie. Kryje niedoskonałości, utrzymuje się nawet 9 godzin i kosztuje niecałe 14 zł

Sprawdzanie składu kosmetyków jest niezwykle istotne podczas zakupów. Naturalne formuły zdecydowanie lepiej pielęgnują i chronią skórę. Dotyczy to nie tylko produktów do pielęgnacji, ale też makijażu. Coraz więcej marek wypuszcza na rynek pudry, kremy CC lub podkłady, które składają się głównie z naturalnych składników. Do tego grona należy m.in. marka Lirene, w której ofercie jest Eco podkład mineralny Natura.

Mat. prasowe

Naturalny podkład z Rossmanna

Na obecnie trwającej promocji w Rossmannie podkład od Lirene można znaleźć za niecałe 14 zł. Kosmetyk zawiera aż 98 % składników pochodzenia naturalnego, w tym ekstrakty kwiatowe, mikę i krzemionkę . Jest lekki i ma satynowe wykończenie, które delikatnie rozświetla cerę. Jak na naturalny produkt świetnie wyrównuje nie tylko koloryt skóry, ale też radzi sobie z większością przebarwień i zaczerwienień. Nie zapycha porów i jest dość trwały - przypudrowany wytrzyma w dobrym stanie większość dnia. Na wizażu zdobył 4,1 w pięciopunktowej skali.

„Podkład ma krycie lekkie do średniego. Bez problemu radzi sobie z przykryciem przebarwień i niewielkich niedoskonałości. Świetnie pachnie i wygląda niesamowicie nawet po 9 godzinach na twarzy. Zawiera prawie niezauważalne drobinki, prze które cera wygląda zdrowo i promieniście. Skład i cena też rewelacja.”

„Sztos! Idealnie stapia się ze skórą, wygląda ślicznie i naturalnie. Przypudrowany trzyma się bardzo dobrze, wiadomo ściera się trochę koło skrzydełek nosa czy ust, ale wciąż wygląda nienagannie pod koniec dnia. Mam cerę trądzikową i mieszaną, więc wystarczy mi, ze kryje doskonale wszelkie czerwone punkty, krosty i nie wyglądam przy tym jak "biały baton lion".”

„Zakupiłam go ze względu na naturalny skład i jestem nim zachwycona. Krycie jest średnie, wykończenie satynowe, czyli coś idealnego na co dzień. Nie świeci się tak jak bielenda vege flumi, ale nie jest też matowy. Cera jest po nim wyraźnie wygładzona, a zaczerwienienia zakryte. Ze względu na ma bardzo dobry skład czasami używam go także jako korektora pod oczy i naprawdę fajnie wygląda. Zaskoczyła mnie jego trwałość - po 8-10 godzinach wyglądał jak nienaruszony, a nosiłam maseczkę” - komentują wizażanki.