Ślub w 2020? Gratulujemy! Czy wiesz już, jak będziesz wyglądać? Najważniejsza jest suknia i… fryzura. Jaką wybrać, by uniknąć wpadki? Oto fryzury, które nie będą już modne w sezonie ślubnym 2020!

Reklama

Trendy 2020: te fryzury na ślub nie będą już modne

Wybór fryzury śubnej jest dla panny młodej kluczowy, w końcu włosy są jednym z najważniejszych kobiecych atutów. Dlatego kiedy masz już upatrzoną suknię ślubną i wiesz, jaki makijaż zrobisz, czas na wybór ślubnej fryzury. Dziś ostrzegamy, na jakie na pewno się nie decydować - w tym roku to wpadka!

East News

Piętrowy kok

Jennifer Lopez w potężnym, zaplecionym wokół upięcia warkoczu wygląda dostojnie, godnie i… troszkę jak matrona. Na swoim ślubie na pewno nie chcesz tak wyglądać ;). Dlatego koturnowe koki, piętrowe upięcia, wieże z wielokrotnie zaplecionych warkoczy, gigantyczne kule na czubku głowy i wpięta w nie biżuteria do włosów XXL (jak u Salmy Hayek na pierwszym zdjęciu) w tym roku to wpadka.

East News

Na (zbyt dużym) luzie

Jeśli myślisz, że skoro przeciwieństwem przekombinowanego koka jest upięcie na totalnym luzie, jesteś w błędzie. Fryzura zbyt codzienna, w stylu upięcia Taylor Swift, to też wpadka. Ślubne uczesanie powinno być naturalne, dziewczęce, ale jednak eleganckie. Takie, które wygląda, jakbyś zrobiła je w dwie minuty po wstaniu z łóżka, to też nie to.

East News

Fale Barbie

Paris Hilton się nie zmienia. Od lat nosi te same, długie włosy w odcieniu blond, w którego naturalne pochodzenie nie sposób uwierzyć. A kiedy chce być szalenie elegancka, układa je w regularne, równe, sztywne fale. Nie rób tego w dzień swojego ślubu! Rozpuszczone włosy są na czasie, ale w ułożone w naturalne, miękkie fale lub lekko potargane loki - pasma układane jak u lalki są po prostu tandetne.

East News

Wet look na rozpuszczonych włosach

Kim Kardashian ewidentnie lubi tę fryzurę, bo pokazuje się w niej regularnie. A ty nie pokazuj się w niej w dzień swojego ślubu! Fryzury typu wet look są bardzo modne, ale tylko w postaci ciasnych, nowoczesnych, minimalistycznych upięć. Mokre fale jak u syrenki zostaw na plażę w czasie podróży poślubnej!