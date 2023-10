Sukienek nigdy dość! Zwłaszcza wiosną i latem, a ten model, który wypatrzyliśmy w Lidlu, to prawdziwy hit sezonu wiosna-lato 2020! Długa, plisowana w najmodniejszy kwiatowy wzór lub pastelowa, sprawi, że tej wiosny poczujesz się jak prawdziwa gwiazda! Wygląda jak z Zary, ale jej cena jest o wiele niższa. Zobaczcie jak wygląda!

Najmodniejsza sukienka na wiosnę 2020

Sukienki w kwiaty podbiły w tym sezonie Instagram i serca gwiazd, co więcej, pojawiły się również w kolekcjach wielu topowych projektantów, dlatego warto się zainspirować i kupić swój wymarzony model. Sukienka midi, którą aktualnie kupcie w Lidlu, jest dostępna w trzech najmodniejszych wariantach kolorystycznych, a do tego jej dół ma bardzo modne plisy. To prawdziwy hit! Założycie ją na wiele okazji i można ją również zestawiać na wiele sposobów: rockowo - z ramoneską i kowbojkami, elegancko - ze szpilkami i białą marynarką lub bardziej swobodnie – z modnymi białymi sneakersami.

Talia podkreślona paskiem, zwiewny materiał, delikatne guziki przy dekolcie i plisowany dół sprawia, że to prawdziwy ideał na nadchodzący sezon. Sukienka kosztuje tylko 49,99 zł i jest dostępna online. jeśli jednak nie jesteście przekonane do wzorów kwiatowych, nic straconego w ofercie Lidla znajdziecie również identyczny model w najmodniejszym kolorze pudrowego różu.

Sukienki są przepiękne, aż trudno się zdecydować! A wy którą wybierzecie?