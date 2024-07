Wśród polskich gwiazd zaobserwowaliśmy ostatnio dość kontrowersyjny trend! Pasek połączony z szelkami zauważyliśmy w ostatnich dniach u Ewy Mielnickiej i Kamili Nicpoń, wcześniej kombinezon z taką ozdobą miała na sobie również Viola Kołakowska. Tego typu akcesoria stylizowane na uprzęże (ang. harness) pojawiły się na wiosennych pokazach Marissy Web czy Caroliny Herrery. A jak stylizują je polskie gwiazdy?

Reklama

Największą fanką tego trendu jest Ewa Mielnicka, która pasek z szelkami założyła na pokaz Macieja Sieradzkiego - zestawiła go wówczas z obcisłą, szarą sukienką Marsala Butik i czarnymi botkami Nessi. Miała go na sobie także następnego dnia, podczas prezentacji marki kosmetycznej Physicians Formula - założyła go do białej koszuli i spódniczki moro.

Na pokazie Sieradzkiego połączony z szelkami pasek miała również Kamila Nicpoń, dziewczyna Rafała Maślaka. Zestawiła go z prostą, beżową sukienką i szpilkami Deezee. Dodatki Kamili i Ewy pochodzą z kolekcji tej samej marki - Kristine V. (zobacz: Miłość znów kwitnie! Rafał Maślak wpija się w usta Kamili Nicpoń na pokazie Sieradzky'ego! Nie może przestać...)

Viola Kołakowska zinterpretowała ten trend w nieco inny sposób. Na premierę filmu „Planeta Singli’’ partnerka Tomasza Karolaka założyła dżinsowy kombinezon z brązowymi, skórzanymi wstawkami imitującymi „uprząż’’. Ponadto do kombinezonu Lidii Kality Viola doczepiła w talii małą torebkę.

A czy wam podoba się ten specyficzny i wzbudzający kontrowersje dodatek? Będzie hitem sezonu czy... wręcz przeciwnie?

Zobacz także

Zobaczcie też: Co za wpadka... Która gwiazda wybrała TAKĄ stylizację na premierę filmu?

Ewa Mielnicka na prezentacji marki kosmetycznej

Ons.pl

Ewa Mielnicka na pokazie Macieja Sieradzkiego

Ons.pl

Kamila Nicpoń i Rafał Maślak na pokazie Macieja Sieradzkiego

Ons.pl

Reklama

Viola Kołakowska na premierze filmu „Planeta Singli’’