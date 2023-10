Jesienią zachwycałyśmy się sztybletami na grubej podeszwie na traktorze, jednak wraz z nadejściem zimy numerem jeden stają się kozaki w równie masywnym wydaniu. Najbardziej hot są te z nieco szerokimi cholewkami na topornej podeszwie. Mimo, iż wyglądają ciężko, pasują nie tylko do spodni, ale również spódnic i sukienek. Warto zakładać je jednak do krótkich modeli, by zrównoważyć proporcje.

W casualowym wydaniu noszą je m.in. Julia Wieniawa i Anna Wendzikowska, a w bardziej eleganckiej wersji Instagramerki: Xenia Adonts i Matilda Djerf. Podobne do noszonych przez nie fasony możesz znaleźć online w sieciówkach, niektóre są nawet na wyprzedaży.

Kozaki na grubej podeszwie, Bershka

Kozaki w zgaszonej zieleni to dobry pomysł jeśli chcesz ożywić monochromatyczne stylizacje, ale nie przepadasz za wyrazistymi kolorami. Cena: 229 zł

Kozaki na grubej podeszwie, Zara

Ulubiony fason it-girls. Kozaki z Zary idealnie odnajdą się w towarzystwie mini spódnic i oversizeowych koszul. Cena: 299 199 zł

Kozaki na grubej podeszwie, H&M

Model z H&M to propozycja dla fanek bardziej klasycznych fasonów. Świetne do jeansów lub skórzanych spodni. Cena: 199,99 zł