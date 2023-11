1 z 5

Z czym kojarzy się wam listopad? Bo dla nas ten ponury miesiąc to praktycznie niekończące się maratony świątecznych filmów poprawiających humor. Od ulubionych animacji czy „Kevina" aż po retro klasyki – końcówka roku byłaby nie do zniesienia gdyby nie wieczorowe seanse ulubionych komedii romantycznych z kubkiem gorącej czekolady w dłoni (ok, kieliszkiem wina).

Hiszpańska marka Tous postanowiła w tym roku wyjść nam naprzeciw – w tym roku kolekcję na jesień/zimę 17 promuje kolejny, świąteczny odcinek ich uroczej kampanii „Czułe historie" z Gwyneth Paltrow w roli głównej. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby go zobaczyć. Ten filmik poprawi wam humor!

