W zeszłym roku na wybiegach, w sklepach i w końcu na ulicach królowały klasyczne nerki o sportowym kroju. Mogliśmy (bo to zdecydowanie moda unisex) nosić je na różne sposoby, choć dominowało przewieszanie ich przez ramię na skos. Tym razem zapominamy o sportowych nerkach, bo wiosną oraz latem 2019 dominuje ich eleganckie wydanie

Nerki w nowym wydaniu

Do niedawna nerki kojarzyły się przede wszystkim ze sportowymi stylizacjami i były idealnym dodatkiem podczas jazdy na rowerze czy rolkach. Sprawdzały się jako schowek na dokumenty, klucze i telefon, i na tym kończyła się ich rola. W minionym roku wkroczyły jednak na salony i stały się hitowym dodatkiem wielu stylizacji, zwłaszcza że zaczęliśmy je nosić jak zwykłe torebki, przewieszone przez ramię.

Tym razem nerki zyskują całkiem nowe życie i wydanie! Znane domy mody, a tym samym sieciówki postanowiły nadać im znacznie elegantszy wygląd, dzięki czemu teraz w ich ofertach znalazły się klasyczne małe torebki o różnych kształtach - najczęściej listonoszek, które nosimy przy paskach na biodrach. W sklepach online znajdziecie je także pod hasłem "paski z torebkami".

Gdzie kupić torebki na paskach i jak je nosić?

Znajdziecie je już w każdej sieciówce - nie brakuje ich w Mango, Zarze czy H&M. Niektóre modele można nosić również w klasyczny sposób - przewieszone na ramieniu, bo mają dołączone łańcuszki. Wyglądają doskonale w połączeniu z sukienkami, a także przy spodniach. Pasują do każdej stylizacji, nawet tej eleganckiej. To prawdziwy must have w tym sezonie!

Zobaczcie poniżej, gdzie znajdziecie torebki na paskach i w jakich cenach.

