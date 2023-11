Minimalistyczna, prosta w formie, ponadczasowa - po prostu robi wrażenie! Poznaj najbardziej porządane torebki sezonu, marki Cult Gaia.

Reklama

W 2012 roku amerykańska marka stworzona przez Jasmin Larian wprowadza na rynek bambusowe torebki -koszyki, które natychmiast zdobywają rzesze fanek. Influencerki, blogerki i gwiazdy w tym Rihanna i Beyonce sprawiają, że kultowy już model Ark zyskuje miano prawdziwej it-bag sezonu wiosna-lato 2017. Moda na lata 70. nadal trwa, a wiklinowy koszyk był charakterystycznym elementem stylizacji Jane Birkin, torebki Cult Gaia niezmiennie cieszą się ogromną popularnością. Założeniem dyrektor kreatywnej Jasmin Larian było stworzenie torebki, która jest ponadczasowa, prosta w formie i na tyle wyjątkowa, że szybko nie wyjdzie z mody. Śmiało można powiedzieć, że jej się to udało, bo rzadko która marka umiała zrobić takie zamieszanie wokół jednego modelu torebki.

W najnowszej wiosennej kolekcji znajdziecie wiele intrygujących modeli wykonanych z bambusa, akrylu i sznurka. Niesamowite formy i konstrukcje torebek sprawiają, że każda stylizacja nabierze charakteru. Amerykański styl w stylu boho sprawia, że założymy ją zarówno do sukienki w kwiaty, ale i do pastelowego garnituru! My jesteśmy zakochani i chcemy mieć je wszystkie!

Reklama

Poniżej zobacz najmodniejsze i najbardziej niesamowite modele torebek z najnowszej kolekcji Cult Gaia!