Jesień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią nowy sezon w modzie. W co warto zainwestować? Oczywiście w nową torebkę! Projektanci w sezonie jesień-zima 2019/2020 dosłownie prześcigają się w pomysłach, ale jednym z modeli, który będzie zdecydowanie numerem jeden jest torebka typu worek. Nam przypadła do gustu ta pikowana, z najnowszej kolekcji Miu Miu! Zobaczcie sami!

Torebka Miu Miu - jesień -zima 2019/20 to hit sezonu!

Luksusowa włoska marka Miu Miu założona w 1993 przez Miuccię Pradę to kwintesencja klasycznych form w nowoczesnym wydaniu. Słynie przede wszystkim z wyjątkowych dodatków, które kochają kobiety na całym świecie. W najnowszej kolekcji na sezon jesień-zima 2019/20 marka proponuje pikowane torebki z kolekcji Matelassé. Znajdziecie w niej różne kształty: prostokątne z klapką, owalne na łańcuszku, plecaki i kuferki, jednak na szczycie trendów wśród torebek w tym sezonie jest model typu worek. Ponadczasowy kształt sprawi, że szybko nie wyjdzie z mody i pasuje dosłownie do wszystkiego. Worki nosimy na co dzień do marynarki i dżinsów a wieczorem do satynowej sukienki typu "sleep dress". W ofercie marki znajdziecie niesamowitą liczbę wyrazistych kolorów: od beżu, pudrowego różu, szarości, czerwieni, pomarańczy, niebieskiego, żółtego aż do metalicznych np. srebra. Poniżej zobaczcie jaki model proponuje marka Miu Miu na nadchodzący sezon!

Dwa trendy w jednym! Must-have sezonu - pikowanie plus kształt worka! Skórzany pasek na ramię, metalowe detale, pikowanie i tłoczony złoty napis. Ten model to wydatek rzędu ok. 4 tys zł. Jak wam się podoba?

