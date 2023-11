Latem, oprócz nowych ubrań, poszukujemy też stylowej i oryginalnej torebki. Najbardziej rozpoznawalne i pożądane przez gwiazdy, blogerki i miliony kobiet na całym świecie są zdecydowanie torebki z logo Louis Vuitton. Zobaczcie, jaki model proponuje ta marka na nadchodzące lato 2019!

Nowa it-bag od Louis Vuitton na lato 2019!

W każdym sezonie marka Louis Vuitton proponuje nowe wzory kultowych torebek. Tak jest i tym razem. Czy znasz już najbardziej przebojowy model New Wave? Jego nazwa nawiązuje do gatunku muzycznego, który wykształcił się w latach 80., ale również zapowiada nowy rozdział w historii marki. Do tej pory Louis Vuitton nie posiadało w ofercie pikowanych dodatków. Po raz pierwszy kolekcja New Wave Collection została wprowadzona na rynek w zeszłym roku i szybko stała się obowiązującym dodatkiem dla wszystkich trendsetterek i gwiazd. Kolorowe torebki dostępne są w kolorze: czerwonym, różowym, błękitnym i czarnym. Wykonane są z cielęcej skóry i charakterystycznie pikowane w kształcie fali.

Mat. prasowe

W nadchodzącym sezonie marka proponuje nową wersję torebki, model New Wave Chain MM wykonany z najmodniejszego w tym sezonie denimu. Złote logo LV uzupełnia zdejmowany uchwyt z wyhaftowanym wielokolorowym podpisem „Vuitton”. Pasek z łańcuszka ma możliwość noszenia na dwa sposoby: podwójny i pojedynczy. Zobaczcie poniżej to cudo! My szalejemy na jej punkcie, a wy?

Torebka Louis Vuitton-kolekcja lato 2019. Cena ok. 10 tys. złotych

Mat. prasowe