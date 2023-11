Torby ekologiczne z nadrukami są bardzo modnym dodatkiem, który można nosić zamiast skórzanej torebki lub razem z nią, tak by pomieścić wszystkie niezbędne przedmioty, które musimy zabrać ze sobą do pracy lub na uczelnię. W sklepach jest duży wybór płóciennych toreb z nadrukami.

Poza bawełnianymi torbami z napisami, modne są również koszulki z zabawnymi nadrukami (np. „Jestem księżniczką i dobrze mi z tym”). T-shirt z ulubionym cytatem można założyć do casualowej stylizacji lub na spotkanie ze znajomymi.

Torby ekologiczne z nadrukami - kto może je nosić?

Torby ekologiczne z nadrukami może nosić każdy. Wystarczy wybrać wzór, który najbardziej pasuje do danej osoby. Dziewczyny zazwyczaj wybierają torby z cytatami (np. „Keep calm and be beaty” lub „To jest torba reklamowa”). Modne są także torby płócienne z motywami z ulubionych bajek (np. „Muminków” T. Jansson), które nie noszą tylko dzieci, ale również starsze osoby. Kobiety wybierają także torby z wizerunkami zwierząt. Najczęściej pojawia się kot, pies lub pelikan. Mężczyźni również lubią torby ekologiczne, do których nie tylko można włożyć zakupy, ale również książki czy najpotrzebniejsze akcesoria. Płócienna torba jest świetną alternatywą dla plecaków i neseserów.

Torby ekologiczne - rodzaje nadruków

Sklepy stacjonarne i internetowe mają w swoim asortymencie bardzo duży wybór nadruków i prasowanek. Dobrym rozwiązaniem jest również znalezienie osoby, która mogłaby nałożyć ulubiony cytat lub zdjęcie na torbę. Najczęściej pojawiają się sentencje ozdobione motywami roślinnymi lub wizerunki zwierząt. Kupno torby z nadrukiem Małej Mi i podpisem „Nie ma ideałów, jednak jestem ja” to świetny pomysł na prezent dla znajomego. Na torbach mogą pojawić się również napisy z serduszkami „I love myself” czy „I love Kraków” (zamiast Krakowa może być oczywiście każde inne miasto).

Torby ekologiczne z nadrukami - stylizacje

Torby ekologiczne z nadrukami pasują do codziennych stylizacji, nadając im charakter. Idealnie sprawdzają się w połączeniu z marynarkami, luźnymi spodniami i trampkami. Płócienna torba z napisem może oddawać charakter osoby, która ją nosi, dlatego warto wybierać ulubione motywy.